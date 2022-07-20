تكنولوجيا
«تي اس إم سي» تبدأ الإنتاج المكثف لرقائقها الأكثر تقدماً في تايوان
بدأت «تي اس إم سي» التايوانية يوم الخميس الإنتاج المكثف لرقائقها الأكثر تقدمًا في جنوب تايوان، وقال رئيس الشركة إنها ستواصل توسيع طاقتها الإنتاجية في الجزيرة. تأتي الخطوة التي طال انتظاره لإنتاج الرقائق المصنعة بتقنية 3 نانومتر في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على الخطط الاستثمارية داخل البلاد وخارجها لأكبر مُصنّع للرقائق في العالم. تهيمن […]
عام 2022: اكتشافات كونية استثنائية ولحظات لن تُنسى في الفضاء
شهد البشرُ هذا العام عالمَهم المحيط بهم بعيون جديدة وبطريقة لم تخطر على بالهم من قبل، إذ انطلقت مهام أبحاث الفضاء إلى آفاق استكشافية غير مسبوقة لحل ألغاز الكون. لقد شهدنا المهمة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية، والممولة بالكامل من سائحي الفضاء، وأدت خدمة الإنترنت الجديدة المثبتة كليًا في الفضاء دورًا مهمًا في الحرب التي […]
رفاهية
مبيعات قياسية لـ«رولز رويس» و«بنتلي» و«لامبورغيني» في 2022
يبدو أن أصحاب الثروات الكبيرة في وضع لا يعكس المخاوف العالمية من الركود والتضخم، الأمر الذي انعكس على مبيعات السيارات الفارهة خلال العام 2022. فقد حققت «بنتلي» و«لامبورغيني» و«رولز رويس»، وهي علامات تجارية للسيارات تلبي احتياجات أصحاب المليارات، مبيعات قياسية مرة أخرى العام الماضي، وفق ما ذكرت «سي أن أن». في الواقع، كان هذا هو […]
الطائرات الخاصة.. من يمتلكها وكم تكلفة استئجارها؟
تبدأ أسعار تأجير الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال من 5 آلاف دولار للساعة، وتصل بالنسبة لبعض الطائرات إلى حدود 20 أو 25 ألف دولار، الأمر الذي يرتبط بنوع الخدمة والتوقيت ومسار الرحلة ومدتها وحجم الطائرة. رحلة من دبي إلى لندن تستغرق نحو 7 ساعات، تصل تكلفة إيجارها في العموم إلى نحو 70 ألف دولار لطائرة […]
«كاليبر» الساعات الراقية..استثمار أو هواية؟
«كاليبر» مقهى أسسه الوليد مجذوب يجمع هواة جمع الساعات الميكانيكية الراقية في أبوظبي. يقتني رواده عشرات الساعات الراقية والنادرة تتراوح أسعارها بين ثلاثة آلاف وأربعة ملايين دولار، بينها الكثير من الإصدارات النادرة والخاصة. يتخطى تعلقهم بالساعات مفاهيم الشغف إلى الاستثمار.