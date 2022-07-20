جورج ابراهيم

يبدو أن أصحاب الثروات الكبيرة في وضع لا يعكس المخاوف العالمية من الركود والتضخم، الأمر الذي انعكس على مبيعات السيارات الفارهة خلال العام 2022. فقد حققت «بنتلي» و«لامبورغيني» و«رولز رويس»، وهي علامات تجارية للسيارات تلبي احتياجات أصحاب المليارات، مبيعات قياسية مرة أخرى العام الماضي، وفق ما ذكرت «سي أن أن». في الواقع، كان هذا هو […]